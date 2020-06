Bobby McFerrin gibt auch heute noch Konzerte. Bildrechte: MDR/Werner G. Lengenfelder

Bobby ist ein Glückskind - aufgewachsen in einem privilegierten Haus, sein Vater war der erste afroamerikanische Sänger an der berühmten New Yorker Metropolitan Opera. Natürlich hat er das musikalische Talent geerbt. Und als er mit stimmakrobatischem Avantgarde-Jazz Karriere machen will, scheitert er nicht etwa, sondern wird von TV-Entertainer Bill Cosby entdeckt und gefördert.



Mittlerweile hat er für seine Arbeit mit der Jazz-Band "Manhattan Transfer" gar zwei Grammys bekommen. Das Ergebnis harter Arbeit, aber auch seiner positiven Lebenseinstellung, die er von dem indischen Guru Meher Baba übernommen hat. "Don't worry, be happy" - "Sorg' dich nicht, sei glücklich" waren dessen letzte Worte vor seinem Schweigegelübde.



Baba protestierte gegen die emotionale Kälte in der Welt und schwieg 44 Jahre seines Lebens. Für McFerrin eine derart beeindruckende Aktion, dass er aus diesem Leitspruch einen ganz besonderen Song kreiert. Dank moderner Aufnahmetechnik singt er alle Stimmen selbst - imitiert gar mit seinem Organ alle nötigen Instrumente - und landet ganz nebenbei einen Welthit: "Don't worry, be happy".