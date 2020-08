In Deutschland ist das Tanz-Fieber ausgebrochen, Diskotheken sprießen wie Pilze aus dem Boden. Schuld an dieser Entwicklung ist eine neue musikalische Strömung, deren Siegeszug nicht mehr aufzuhalten scheint: Der legendäre Disco-Sound erobert ganz Europa wie im Flug. Und mit Boney M. gibt es mittlerweile auch eine in Deutschland produzierte Band, die sensationelle Erfolge feiert.