"Born in USA" soll der Film heißen und von einer Bar-Band handeln. Doch so richtig begeistert ist Bruce nicht von der Story. Lieber schreibt er an einem brisanten Titel, der von einem Vietnam-Veteranen handelt und die US-Regierung kritisiert. Zwar passt dieser am Ende nicht so richtig auf sein Album, doch der Boss hat einen Plan B. Zwei Jahre später holt er die Nummer aus der Schublade, verpasst ihr den Titel "Born in the USA", der eigentlich für den Film vorgesehen war, und transformiert diese von einer Akustikballade in einen energischen Rocksong.



In einer magischen Studiosession hält er mit seiner Band schließlich die bekannte Version fest, die seiner Karriere einen Riesenschub gibt. "Born in USA" wird ein Megahit und macht ihn schlagartig zum Superstar. Der geplante Film von Paul Schrader wurde übrigens in "Light of day" umbenannt und bekam eine neue Springsteen-Nummer als Titelsong.