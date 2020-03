Filmkomponist Michael Kaman hilft und empfiehlt Bryan Adams. Der hat in den letzten Jahren schon einige Blockbuster mit seinen Rockballaden veredelt, dank "Everything I do, i do it for you" wurde zum Beispiel "Robin Hood – König der Diebe" zum Kassenschlager. Außerdem lässt sich der Kanadier ganz auf die Filmstory ein. Und vor allem wichtig: Er arbeitet schnell!



Im Urlaub auf Jamaika schaut sich Workaholic Bryan Adams den Rohschnitt des Films an und lässt sich von der karibischen Sonne inspirieren. Und heraus kommt eine äußerst passende, traditionell spanisch angehauchte Nummer. Als Adams noch Flamenco-Superstar Paco de Lucia als Gastgitarrist engagiert, ist der nächste Klassiker perfekt. "Have you ever really loved a woman" wird ein Riesenerfolg – genau wie der Film "Don Juan DeMarco".