Es ist kaum zu glauben: Da wollen doch tatsächlich Anwohner und Ladenbesitzer am legendären Sunset Strip in Hollywood eine nächtliche Ausgangssperre durchsetzen. Sie sind genervt, dass allabendlich tausende Kids in die hippen Clubs und Bars am Strip strömen und mit ihren Autos ein Verkehrschaos verursachen.

Auch Popstar Stephen Stills, Sänger von Buffalo Springfield, ist fassungslos. Er ist selbst betroffen, seine Band ist die Hausband im Rockclub "Whisky a go go" am Strip. Wütend schreibt er in nur 15 Minuten einen Song über die so genannten "Sunset Strip Curfew Riots". Und nennt ihn beiläufig: "For what it's worth" also "Nebenbei bemerkt". Nur wenige Wochen später wird der Protestsong veröffentlicht und trifft tatsächlich voll den Nerv der amerikanischen Teenies. "For what it's worth" wird ein Riesenerfolg und der größte Hit für Buffalo Springfield.