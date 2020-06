Auf der Open-Air-Bühne im Naturtheater Steinbach-Langenbach gab Chris de Burgh ein Solo-Konzert. Bildrechte: MDR/Werner G. Lengenfelder

Bei dem Iren macht sich Verzweiflung breit: hat er doch kaum noch einen Groschen in der Tasche. Dazu kommt, dass auch seine Studioband langsam die Geduld verliert. Als Chris mit neuen Songs auftaucht, blickt er vor allem in fragende Gesichter. Besonders ein Text ist so kryptisch, dass keiner ihn versteht. Doch de Burgh gibt nicht auf und nimmt sich stattdessen viel Zeit, seinen Musikern die Verbindungen zur griechischen Mythologie zu erklären. Dabei malt er sogar kleine Bilder, um seine Intentionen eindeutig klar zu machen. Und plötzlich geht allen ein Licht auf. Gemeinsam mit seiner Band gelingt de Burgh endlich das ersehnte Meisterwerk. "Don't pay the ferryman" wird ein Hit und der Durchbruch in Chris de Burghs Karriere.