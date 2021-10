Doch es ist nicht alles Gold was glänzt. Elvis' Gesundheitszustand ist verheerend. Medikamentenmissbrauch, schlechte Ernährung und eine seltene Darmkrankheit machen ihm zu schaffen. Trotzdem stellt er seinen aufgedunsenen Körper im engen Jumpsuit zur Schau. Was viele befürchten, wird schließlich zur traurigen Wirklichkeit. Kurz vor einer geplanten US-Tour stirbt Elvis und versetzt die Popwelt in einen Schockzustand.



Seinen letzten weltweiten Hit landete er mit einem Song, der seine stimmlichen Qualitäten und seine Vorliebe für knackigen Rock'n Roll noch einmal groß in Szene setzt. "Burning Love" wird ein großer Erfolg und Elvis Presleys letzter Welthit.