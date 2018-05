Chris Rea konnte Gefühle schon immer am besten über seine Songs ausdrücken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Chris Rea ist überglücklich. Kaum drei Kilo schwer und einen halben Meter groß ist das Baby in seinem Arm. Seine kleine Tochter schaut ihn mit großen Augen an – natürlich ist sie total süß! Julia soll sie heißen und auch sie wird ihren Song bekommen. Rea ist nämlich eher introvertiert. Am besten kann er sich mit Gitarre und seiner Stimme ausdrücken. Und seine Gefühle hat er schon in jede Menge Songs gepackt.

"Stainsby girls" hat er für seine Frau Joan geschrieben, seine Jugendliebe – obwohl es da auch noch eine gewisse "Pinky" gibt, seine Lieblingsgitarre. Auch die erste Tochter Josephine hat einen persönlichen Titel abbekommen, eine etwas ruhigere, melancholische Nummer. Doch "Julia" ist anders – sie bekommt einen schwungvollen Rocksong, der sein Glück und ihr kleines Temperament am besten beschreibt. Und die Zeilen fließen nur so aus ihm heraus. "Augen so klar, so groß und offen. Lassen dich tief in dir so merkwürdig fühlen. Es ist das Gesicht eines Engels mit einer sorglosen Seele". Julia wird tatsächlich ein Hit – und Chris Reas nächster erfolgreicher "Tochtersong".

Der Text…

...handelt vom Vaterglück. Aber auch von seinen Sorgen. "Julia, welchen Weg wirst du wählen? Julia, nur der Mond und die Sterne, wissen wo du bist."

In den Charts…

...landet "Julia" in Deutschland in den Top 40. In Großbritannien erreicht der Song die Top 20.