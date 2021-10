"Du solltest einen weiteren Versuch starten, den Grund für das Problem zu finden." Bildrechte: Colourbox.de

In den drei Jahren zuvor hat er eine derart steile Karriere hingelegt, dass es ihm selbst fast schwindlig wurde. Anfangs Sänger in einer Coverband, landete er schon mit seiner ersten Single den großen Durchbruch. "Sailing" und "Arthurs theme" machten ihn zum Superstar - Presse und Fans reagierten danach total euphorisch. Als erster Künstler überhaupt räumte er bei den Grammys alle wichtigen Preise ab, dazu gab's auch noch den Oscar für den besten Filmsong.



Jetzt muss Christopher erst mal alles verkraften und sein neues Leben ganz in Ruhe ordnen. Denn seine Freundin hat ihn bei dem ganzen Trubel verlassen. Cross ist am Boden zerstört und fleht sie an, zurückzukehren. Sogar einen Song schreibt er, um ihre Liebe zurück zu gewinnen. Doch sein betteln ist vergeblich - sie gibt ihm eine endgültige Abfuhr. Zumindest der Song wird ein Erfolg. "All right" wird ein weiterer Charthit für Christopher Cross - einer der letzten, bevor seine Karrierekurve steil nach unten geht.