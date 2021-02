1972: Der bisher letzte bemannte Raumflug zum Mond startet - und Gilbert O'Sullivan veröffentlicht "Clair".

Gordon Mills ist nicht nur ein cleverer Geschäftsmann. Schon seit Jahren beweist der Manager ein besonderes Gespür für Talente. Engelbert Humperdinck und Tom Jones hat er schon zu Weltkarrieren verholfen. Und nun zappelt schon wieder ein dicker Fisch an seiner Angel.

Vor Kurzem tingelte Gilbert O’Sullivan noch erfolglos durch die englischen Clubs. Doch mit Mills Hilfe ist nun auch der schüchterne Ire zum Megastar aufgestiegen.

O’Sullivan ist überglücklich und will sich mit einem speziellen Song bei seinem Manager bedanken. Ein Lied über dessen süße dreijährige Tochter – denn die findet Gilbert total knuffig. Besonders ihr Lachen hat es ihm angetan - das ansteckende Kichern will er unbedingt in den Titel einbauen. Doch auf Befehl will die Kleine einfach nicht loslachen. Erst bei einer Kinder-Poolparty im Hause Mills ist die Chance da. Papa Gordon kitzelt das aufgekratzte Mädchen und O’Sullivan ist mit dem Aufnahmegerät zur Stelle. Von dem fertigen Titel ist nicht nur der Manager total gerührt. „Clair“ wird einer der erfolgreichsten Hits des Jahres 1972.

Der Song wurde der Tochter von O'Sullivans Manager gewidmet. Bildrechte: colourbox

Der Text...

...ist eine - natürlich ganz platonische - Liebeserklärung an die kleine Clair. "Worte sind so unwichtig, wenn du aufsiehst und lachst. Mir ist egal was die Leute sagen. Für mich bist du mehr als ein Kind – Oh Clair."

In den Charts...

... landet "Clair" auf Platz 1 in Großbritannien und Platz 2 in den USA. In Deutschland erreicht der Song die Top 15.

