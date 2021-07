Jimmy Cliff hat in seiner Karriere fast alles erreicht. Gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Bob Marley machte er in den 1960er- und 1970er-Jahren die heißen Reggae-Rhythmen weltweit populär. Doch in den letzten Jahren lief es auf einmal gar nicht mehr so glatt für den Jamaikaner. Seine Alben floppten - schließlich nahm Cliff eine Auszeit vom Musikgeschäft.

Jimmy Cliff gilt in Jamaika als größte noch lebende Musiklegende. Bildrechte: Getty Images

Er reiste nach Afrika, um neue Ideen zu sammeln, zudem wollte er seinen neu gefundenen muslimischen Glauben erforschen. Erst nach Monaten kehrte er zurück - und sein musikalisches Comeback versetzte die Popwelt in Staunen. Gemeinsam mit den amerikanischen Soulstars "Kool and the Gang" produzierte er ein Album, das nicht nur Reggae-Fans, sondern auch Pop- und Funk-Liebhaber in Verzückung geraten ließ.

"The power and the glory" wurde ein Riesenerfolg - und mit seiner ersten Singleauskopplung gelang ihm endlich auch wieder der Sprung in die internationalen Charts. "Reggae Night" wurde einer der Sommerhits des Jahres und zählt noch immer zu den populärsten Songs von Jimmy Cliff.

Der Text...

...bringt das entspannte Leben in der Karibik auf den Punkt. "Reggae-Nacht - wir kommen zusammen, wenn wir Lust dazu haben. Reggae-Nacht - wir machen Musik bis zum Morgengrauen."

In den Charts...

...landet "Reggae night" in Neuseeland und in vielen Karibikländern auf der Spitzenposition. In Deutschland erreicht der Song die Top 40.

Und heute?