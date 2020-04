J.J. Cale ist überglücklich. Vor Jahren, als Gitarrenheld Eric Clapton seinen Titel "After midnight" zum Welthit machte, begann für ihn eine komplett neue Zeitrechnung. Damals verdiente er sich noch als Studiotechniker, Sessionmusiker und mit Kneipenkonzerten seine Brötchen. Doch plötzlich wurde alles anders: Cale bekam einen Plattenvertrag, und hatte genügend Geld, um seine eigene Musik zu produzieren. In endlosen Sessions perfektionierte er seinen Version des so genannten Tulsa-Sounds: einem Cocktail aus Rock'n'Roll, Country, Blues und Jazz. Zwar hielt sich der Erfolg meist in Grenzen, doch Cale ist sowieso eher introvertiert und steht nicht gern im Rampenlicht.