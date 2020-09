1979: Der Hamburger SV wird deutscher Fußballmeister - und das Electric Light Orchestra bringt "Confusion" heraus.

In München fühlt sich ELO-Boss Jeff Lynne richtig wohl. Er liebt die bayerische Mentalität genau wie das vorzügliche Essen. Dazu gibt's in seinem Stammclub "Tiffany" jede Menge Action und tolle Mädels. Aber vor allem genießen Lynne und seine Kollegen die perfekten Bedingungen im berühmten Musicland-Studio. Genau wie die "Rolling Stones" und Freddy Mercurys "Queen" sind die Briten Stammgäste im Untergeschoss des Arabella-Hauses in Bogenhausen und wissen die Künste des Toningenieurs Reinhold Mack zu schätzen.

Der Text…

… handelt von einem Mann, der unsicher ist, wie er seine Liebe retten kann. "Verwirrung - es ist so eine Schande, Verwirrung - du weißt nicht, was du sagst, du hast deine Liebe verloren und kannst so nicht weitermachen. Du fühlst, da ist niemand mehr zum Anlehnen da."

In den Charts…

… landet "Confusion" in Deutschland auf Platz sechs. In Großbritannien erreicht der Titel ebenfalls die Top Ten.

Und heute?