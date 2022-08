Barry Manilow genießt seinen Urlaub. Endlich mal ausspannen und die Seele baumeln lassen. Gemeinsam mit seinem Freund und Partner Bruce Sussman gönnt er sich eine Woche Rio mit allem Drum und Dran - in einem exklusiven Hotel an der Copacabana. Beide lieben die ausgelassene Stimmung und lassen sich vom Samba-Fieber anstecken. Besonders Barry ist Feuer und Flamme - und will gleich einen Song namens "Copacabana" schreiben. Die Nummer soll in Mark und Bein gehen und zum Tanzen animieren.

Gemeinsam mit Sussman macht er sich im Hotelzimmer an die Arbeit. Ihre Story spielt in einem Nachtclub in Havanna und handelt von der unglücklichen Liebesgeschichte zwischen Revuetänzerin Lola und dem Barkeeper Tony. Tage später sind die beiden wieder zu Hause in New York. Dort komponiert Manilow dann die passende Musik dazu, in Rekordtempo. Für ihn selbst einer der Schlüsselmomente seiner Karriere. In gerade mal 15 Minuten ist der Titel im Kasten. Ärgerlich nur, dass der Chef seiner Plattenfirma, Clive Davies, die Nummer schrecklich findet und dafür jede Werbung ablehnt. Doch auch ohne Publicity wird "Copacabana" in jedem Tanzschuppen gespielt und entwickelt sich nicht nur zum größten Hit in Manilows Karriere, sondern zu einem der erfolgreichsten Evergreens der Geschichte.