Bob Marley ist eine echte Musiklegende. Bildrechte: Universal Music

Damit endlich auch in Amerika der Erfolgs-Knoten platzt, ergreift Bob drastische Maßnahmen und schraubt sogar an seinem Sound herum. Für seinen neusten Song experimentiert er mit einem schnelleren Beat, der fast schon an Disco-Sound erinnert - und kreiert dazu eine unglaublich poppige Melodie. Im Text hingegen geht's um Rastafari pur: die Botschaft der Hoffnung. Tatsächlich wird "Could you be loved" ein Hit und der Auftakt seiner Mega-US-Tour mit Lionel Richie ein Riesenerfolg. Doch die Tournee endet abrupt. Eigentlich wollte er nur eine Fuß-Verletzung behandeln lassen. Der Medizin-Check ergibt: Marley ist unheilbar an Krebs erkrankt - seine Musikkarriere ist vorbei. Nur wenige Monate später stirbt der Reggae-Star.