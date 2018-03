Dementsprechend frustriert ist er mit seinen ersten Schritten als Rockmusiker. Er fühlt sich ausgebrannt und völlig überfordert von den Erwartungen der Öffentlichkeit. Mittlerweile denkt er ernsthaft daran, seine Musikkarriere an den Nagel zu hängen. Doch ein Song ändert seine ganze Sicht der Dinge. Schon während der letzten England-Tournee arbeitet er an einer Art Songgedicht, in dem er all seinen Ärger mitschwingen lässt.



Jetzt kürzt er das mehrseitige Skript auf vier Strophen und einen unverwechselbar angriffslustigen Refrain. Und in Windeseile hat er auch die passenden Harmonien parat, angelehnt an Ritchie Valens' "La Bamba". Fertig ist der laut Dylan beste Song, den er bisher geschrieben hat. Und der Song, der ihm als Künstler eine völlig neue Perspektive gibt. "Like a rolling stone" wird ein Welthit und gilt heute als einer der einflussreichsten Songs der Musikgeschichte.