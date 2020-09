Sie spielen in der aufstrebenden Country-Rockband Amerikas. Glen Frey und Don Henley von den Eagles genießen ihren neuen Status, ständig werden die beiden auf der Straße erkannt und nach Autogrammen gefragt. Immer wieder von blutjungen, hübschen Mädels, was die Schwerenöter natürlich besonders freut. Doch häufig beißen sie dann mit ihren Flirtversuchen auf Granit. Viele der Frauen sind verheiratet mit älteren erfolgreichen Geschäftsmännern.

In L.A., der Stadt der Traumfabrik Hollywood, völlig normal. Eines Abends in ihrem Stammlokal "Dan Tana's" erleben sie mal wieder einen krassen Fall. Sie sehen eine Traumfrau, kriegen den Mund kaum wieder zu. Doch nur wenige Schritte hinter ihr: offensichtlich ihr Mann. Alt, dick, nicht besonders attraktiv, aber bestimmt sehr reich. Die Eagles-Stars müssen lachen und Frey sagt schließlich: "Schau sie dir an, sie kann nicht mal ihren verlogenen Blick verbergen."