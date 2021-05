An Boney M kommt derzeit keiner vorbei. Frank Farians Disco-Kreation bestimmt die Charts fast nach Belieben. Die Single "Rivers of Babylon" sprengt alle Rekorde, wird zur meistverkauften deutschen Musikproduktion. Und auch das letzte Album "Nightflight to Venus" geht millionenfach über die Ladentische.

Boney M sind das Maß aller Dinge, dürfen auf ausdrücklichen Wunsch von Staatschef Leonid Breschnew sogar in der Sowjetunion spielen. Doch in den letzten Monaten ist musikalisch viel passiert: Disco hat die Blütezeit überschritten. Farian ändert sein Konzept, verpasst Boney M einen neuen Popsound. Und auch textlich lässt sich der deutsche Produzent wieder richtig was einfallen.



Nach "Ma Baker" und "Rasputin" geht's wieder um eine besondere Legende. "El Lute" ist während des Franco-Regimes in Spanien Staatsfeind Nummer eins. Doch das Volk liebt den Regime-Gegner und Outlaw. Spektakuläre Gefängnisausbrüche und Dutzende Delikte - vom Hühnerdiebstahl bis zum Juwelenraub - brachten ihm mehr als 1.000 Jahre Haft ein. Farian ist fasziniert von der Story und schreibt einen fesselnden Text über die Kultfigur. "El Lute" wird ein Riesenerfolg und der letzte große Hit für Boney M.