Eric Carmen denkt gern an die guten alten Zeiten, als er noch mit seiner Band "Raspberrys" Erfolge feierte. Und vor allem an den großen Trubel nach seinem riesigen Solohit "All by myself". Doch das alles ist lange her. Mit der Karriere als Sänger hat er abgeschlossen, weil irgendwann der Erfolg einfach nicht mehr da war.

Eric Carmen landete mit "Hungry Eyes" einen Superhit. Bildrechte: IMAGO / Addictive Stock / Francisco Carrodeguas