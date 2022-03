Oldie-Geschichte "Here comes the rain again" von Eurythmics

Frustriert spielt Dave auf seinem neuen Casio-Keyboard einfach drauflos. Annie hat immer noch Tränen der Wut in ihren Augen. Sie steht am Fenster, schaut dem Regen zu und singt gedankenverloren "Here comes the rain again" dazu. Plötzlich schauen sich beide an und der Ärger ist wie verflogen. Fieberhaft arbeiten sie an ihrem Zufallstreffer weiter und fügen noch am Abend den kompletten Song Teil um Teil wie ein Puzzle zusammen. Die Aufnahme steigt dann einige Wochen später in einer alten Kirche. Allerdings auch nicht ohne Komplikationen, denn die Aufnahme des 30 Mann starken Streichorchesters wird zur Tortur. Nicht genügend Platz: zum Teil müssen die Musiker ihren Part im Flur oder auf der Toilette spielen. Doch das Ergebnis kann sich hören lassen - "Here comes the rain again".