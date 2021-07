Der Rummel um Michael Jackson kennt keine Grenzen. Er ist der neue Superstar. Sein Megaalbum Thriller sprengt jegliche Rekorde. Sogar US-Präsident Ronald Reagan versucht vom Glanz des neuen King of Pop zu profitieren und lädt ihn zur Audienz ins Weiße Haus. Die Jackson-Manie ist nicht mehr aufzuhalten, kein Wunder, dass die Welt nach neuen Hits geradezu lechzt.

Doch Michael ist bisher einfach nicht dazu gekommen, eine neue Scheibe zu produzieren. Die Manager seines früheren Labels Motown hingegen erkennen die Zeichen der Zeit. Sie wühlen in ihren Archiven und finden ein bisher unveröffentlichtes Jackson-Soloalbum aus den frühen Siebzigern. Ein wahrer Goldfund, wie sich herausstellt. Zwar klingt Michaels Stimme darauf noch sehr jung, war der neue Popstar doch erst 14, als er die Scheibe aufnahm. Mit einem moderneren Sound versehen, verkauft sich das Album jedoch millionenfach und vor allem der Titelsong entwickelt sich zum Dauerbrenner. "Farewell My Summer Love" wird ein Hit und katapultiert Jackson erneut in die Hitparaden.