Maureen Marder arbeitet hart für ihren Traum. Tagsüber schuftet sie als Schweißerin in einem kanadischen Stahlwerk, danach räkelt sie sich in einem Stripclub. Jeder verdiente Dollar wird gespart, schließlich will sie unbedingt eine angesagte Tanzschule besuchen. Fasziniert von ihrem leidenschaftlichen Willen ist Tom Hedley, Chef des Magazins "Toronto Life", der die hübsche Brünette bei einem seiner Streifzüge für eine Artikelserie kennenlernt.