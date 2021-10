Fleetwood Mac Bildrechte: imago/United Archives International

Stilistisch solls mehr in Richtung hitparadentaugliche Pop- und Rockmusik gehen, ohne jedoch die Bluesrockwurzeln ganz zu vergessen. Auf der Suche nach neuen musikalischen Horizonten kommt Fleetwood ein Demo des Duos Buckingham/Nicks zu Ohren, dass ihn völlig begeistert. Plötzlich hat er eine Vision davon, wie seine Band in Zukunft klingen könnte. Lindsay Buckingham und Stevie Nicks lassen sich nicht lange bitten und sind nur wenig später bei Fleetwood Mac an Bord. Beide bringen sich sofort kreativ mit ein, Nicks hat z.B. einen Song am Start, an dem sie schon eine ganze Weile herumfeilt. Inspiriert ist die Nummer von einer Figur aus dem Roman "Triad" von Mary Leader. Stevie ist von dem Namen "Rhiannon" derart begeistert, dass sie eine mythische Geschichte drum herum spinnt. Und tatsächlich wird der Song zum Auftakt einer grandiosen Erfolgsgeschichte. "Rhiannon" wird ein Hit und bringt die Band Fleetwood Mac endgültig zurück in die Hitparaden.