Brian Wilson ist momentan das Sprachrohr der amerikanischen Jugend. In seinen Texten spricht der Sänger und Komponist der Beach Boys ganz einfach aus, wovon Millionen von US-Teenagern träumen. Seine Texte handeln vom unbeschwerten Leben in Kalifornien und natürlich geht es ums Surfen, Mädchen und schnelle Autos.

Allerdings hat Wilson auch immer ein offenes Ohr für verrückte kleine Storys, die in seinem Umfeld passieren. Für seinen brandneuen Song lässt sich Wilson von einer Geschichte inspirieren, die ihm kürzlich die Pförtnerin einer Radiostation in Salt Lake City erzählt hat. Die Tochter des Inhabers der Welle - die Studentin Shirley England - soll doch tatsächlich den Ford Thunderbird ihres Vaters stibitzt haben, um in der Bibliothek noch etwas zu lernen. Ihr wütender Vater erwischt das Mädchen jedoch kurz später leicht beschwipst vor einem Hamburger-Stand.