Oldie-Geschichte der Woche "Land of Confusion" von Genesis

"Land of Confusion" landet auf Platz sieben der deutschen Singlecharts. Damals auf Platz eins: Mel and Kim mit "Showing Out".

So offen und direkt wie in diesem Song haben sich Genesis nie wieder in einem Songtext geäußert. Ihr Kommentar: "Hier geht es darum, dass wir in einer sehr schönen Welt leben und diese ziugrunde richten. 'Land of confusion' ist ein 80er-Jahre Protestsong."