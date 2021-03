1976: Björn Borg gewinnt erstmals das Tennis-Turnier in Wimbledon - und Sailor bringen "Girls, girls, girls" heraus.

Doch so besonders die Auswahl der Tonwerkzeuge auch ist, beim Text geht Kajanus keine Experimente ein. Hier bedient er sich eines Themas, das überall die gleiche Relevanz hat und dass ihn auch auf seinen Reisen beschäftigt hat: Mädchen, Mädchen, Mädchen - egal in welchem Land, überall gibt es begehrenswerte Schönheiten. Und auch der fertige Song versprüht genau die einzigartige Energie und Leidenschaft, die George bei seinen Trips so häufig verspürt hat. "Girls, girls, girls" wird ein Megahit - und der erfolgreichste Song für Sailor.