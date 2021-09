Was für eine Katastrophe! Harry Wayne Casey sitzt im Rollstuhl, kann seine komplette rechte Körperhälfte nicht mehr bewegen. Der Autounfall vor Wochen war verheerend. Nur sieben Wohnblocks von seinem Apartment in Florida entfernt, prallt er frontal in ein entgegenkommendes Auto. Die Folgen: Er liegt anfangs im Koma, hat eine Gehirnerschütterung, Brüche und eben diese dumme Nervenquetschung, der er die Lähmungserscheinungen zu verdanken hat.

Harry weiß nicht, wie es weitergehen soll. Seine ganze Karriere als Popstar steht auf dem Spiel. Mit seiner Formation KC and the Sunshine Band wurde er in der Disco-Ära weltberühmt. Konnte diverse Tophits in den Charts landen. Doch als keiner mehr die Discogrooves von KC hören wollte, war es schnell vorbei mit dem Höhenflug. Ihr Label ging Pleite, die Band löste sich auf und jetzt, kurz vor dem großen Comebackversuch, bremst ihn dieser blöde Unfall aus.

Doch KC ist hart im Nehmen. Auch im Rollstuhl arbeitet er weiter, werkelt mit Deborah Carter an einem neuen Album. Vor allem ein Titel ist äußerst eingängig, beide sind überzeugt, dass dieser Ohrwurm riesiges Hitpotenzial hat. Und tatsächlich behalten sie Recht. Als sich Harry noch in der Reha quält, erscheint das Comeback-Album von KC and the Sunshine Band. Wieder komplett genesen, kann er dann den Erfolg des nächsten Tophits richtig genießen. "Give it up" wird ein weltweiter Erfolg und beschert Harry Wayne Casey ein Comeback nach Maß.

Der Text ...

.... ist eine spezielle Liebeserklärung an eine besondere Frau. "Jeder will dich, jeder will deine Liebe. Ich will, dass du mir gehörst, nur mir. Baby gib es auf."

Coverversionen ...

... gibt es unter anderem von Etta James und Lou Bega.

Und heute?