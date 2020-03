Auch Amateur-Produzent Tom Moulton ist von dem neuen Trend begeistert, wittert seine große Chance. Ihm fällt auf, dass die meisten Songs für die Tanzschuppen einfach zu kurz sind. Kaum sind die Tanzflächen voll, enden die meisten Titel auch schon wieder und die Stimmung ist wieder am Boden. Also bastelt er in mühsamer Kleinstarbeit mit Rasierklinge und Klebeband an längeren Songversionen, und an bis zu 45-minütigen Medleys, die ununterbrochen in den Discos gespielt werden können. Somit ist er der Begründer des so genannten Disco-Mix und der Maxi-Versionen. Schnell spricht sich sein bahnbrechendes Konzept herum, für das neue Album der aufstrebenden Sängerin Gloria Gaynor soll er gleich drei Hitsongs zu einer Art Suite zusammenfügen. Ein absolutes Novum damals. Ganze 19 Minuten lang ist das Medley am Ende, dass in den Discos rauf- und runterläuft und Gaynor schlagartig berühmt macht. Einer der drei Songs, eine Coverversion von Jackson 5, landet auch in den weltweiten Singlecharts, allerdings nur in der Kurzversion. "Never can say goodbye" wird ein Riesenerfolg und einer der ersten Hits der Disco-Ära.