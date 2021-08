George Harrison hat eine schwierige Zeit hinter sich. Erst geriet der stille Beatle mit John, Paul und Ringo dermaßen aneinander, dass er für mehrere Tage die Beatles verließ. Dann musste er eine Mandel-OP über sich ergehen lassen. Und zu allem Übel wurde er dann auch noch wegen Marihuana-Besitzes verhaftet. George hat schlicht und einfach die Faxen dicke. Zumal auch die geschäftlichen Querelen rund um das Beatles-Label Apple immer heftiger werden.



Um all dem Ärger für eine Weile zu entfliehen, setzt er sich in seinen Mini und fährt einfach drauf los. Nachdem er eine Weile ohne Ziel durch London gebraust ist, beschließt er spontan seinen guten Freund Eric Clapton zu besuchen. Dort angekommen, schnappt er sich eine von Erics Akustikgitarren und macht es sich im Garten gemütlich. Die Sonne scheint, und zwischen frisch erblühten Tulpen und Narzissen schreibt George schließlich einen der bekanntesten Frühlingssongs der Geschichte: "Here comes the sun".