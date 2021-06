Endlich Urlaub. Mick Jagger und Keith Richards haben sich die freien Tage verdient. Mit ihren Freundinnen Marianne Faithfull und Anita Pallenberg sind sie nach Brasilien gejettet und haben sich auf einer Ranch mitten in der Pampa eingemietet. Endlich mal keinen Ärger am Hals. In den letzten Monaten mussten die beiden Chef-Stones immer wieder ihrem drogensüchtigen Bandkollegen Brian Jones aus der Patsche helfen.

Doch hier haben sie ihre Ruhe und fühlen sich zwischen all den Pferden fast wie Outlaws. Mit Cowboyhut und Grashalm im Mund werkeln sie an neuen Songs. Zum Beispiel haben sie einen Countrytitel ganz im Stil von Hank Williams in der Mache. Mick schreibt gleich dazu passend einen lüsternen Text über eine Tänzerin in einer Westernbar. Doch zurück in England sind auch die Probleme wieder da. Da Brian Jones mittlerweile völlig im Drogensumpf feststeckt, wird er aus der Band gefeuert.