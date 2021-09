Der Frontmann der Band "T. Rex" ist schon immer ein Freund der großen Worte. Dabei hat er mit seinem Akustik-Folk-Trio bisher nicht wirklich innovative Ideen versprüht. Doch seitdem er mit Will Legend am Schlagzeug und Steve Currie am Bass seine Soundvision endlich umsetzen kann, wendet sich das Blatt.



Mit ihrer brandneuen Single werden T. Rex zur neuen Sensation und das obwohl sich Bolan textlich durchaus von alten Helden inspirieren lässt, sind doch klare Verweise zu Elvis Presleys "Heartbreak hotel" ablesbar. Die erste öffentliche Aufführung von "Hot love" - so der Titel des Songs - geht schließlich in die Geschichtsbücher ein. Bei der legendären TV-Show "Top of the pops" singt er den Titel in androgynen Klamotten und mit glitzernden Sternchen unter den Augen und wird somit zum Pionier des Glam-Rock.