Oldie-Geschichte: "In Zaire" von Johnny Wakelin

Es ist der Kampf des Jahres. Alle Boxfans fiebern dem Showdown entgegen, dem größten Sportereignis bisher auf afrikanischem Boden. Beim sogenannten Rumble in the jungle in Kinshasa, der Hauptstadt Zaires, sind die Vorzeichen klar. Der als arrogant verschriene George Forman gilt als haushoher Favorit. Sein Gegner Muhammad Ali hat zwar die Sympathien - vor allem der Afrikaner - auf seiner Seite, doch jeder befürchtet das schnelle Aus des in die Jahre gekommenen Ex-Champions.



Auch der notorisch erfolglose Musiker Johnny Wakelin schaut sich diesen Box-Kampf im Fernsehen an. Und kann wie Millionen andere Boxfans kaum glauben, was er zu sehen bekommt. Ali wächst über sich hinaus und schlägt den übermächtigen Gegner mit cleverer Taktik. Für Wakelin ein einschneidendes Erlebnis, dass er fortan immer wieder in seinen Songs thematisiert. "Black superman", die erste Hommage an Ali, wird bereits ein Hit, doch sein zweiter Anlauf stellt alles in den Schatten. "In Zaire" - die Ode an den Jahrhundertkampf - wird Wakelins größter Hit und ein musikalisches Denkmal für Muhammad Ali.