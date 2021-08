1992: Bill Clinton wird zum 42. Präsidenten der USA gewählt und Inner Circle veröffentlicht "Sweat (a la la la la long)".

Endlich ein paar Tage frei. Der Inner Circle-Keyboarder Bernard "Touter" Harvey ist überglücklich, mit seinen Bandkollegen genießt er die Ruhe ganz ohne Terminstress. Die Auszeit haben sich die Reggae-Musiker verdient. Erst kürzlich haben sie eine anstrengende US-Tournee beendet. Gleich anschließend verbringen sie eine Woche in Florida, über Silvester und Neujahr. Dort ist es auch in dieser Zeit wunderbar warm und die Sonne scheint vom blauen Himmel.

Inner Circle ist noch immer aktiv. Bildrechte: Warner Music Eine aufregende Zeit haben die Jamaikaner hinter sich. Nach 20 Jahren Bandgeschichte gelang ihnen endlich der große Durchbruch. Mit dem Titel "Bad Boys" landeten sie einen Riesenhit, der sogar zur Titelmelodie der US-Fernsehserie "Cops" avancierte. Und das muss in Florida noch einmal richtig gefeiert werden. Sie laden zu einer Party, die Stimmung ist ausgelassen. Spontan greifen die Jungs zu ihren Instrumenten und spielen einfach drauflos. Sänger Carlton Coffie improvisiert dazu einen Text über das wunderbare heiße Wetter. Und sofort merken die fünf, dass ihnen aus dem Nichts ein ganz besonderer Song gelungen ist. Sie nehmen ihre spontane Idee auf und landen einen Volltreffer. Im Frühsommer 1992 ist der Song erst in den Ferienclubs im Mittelmeerraum erfolgreich. Nur Wochen später in ganz Europa und den USA. "Sweat (a la la la la long)" wird schließlich zum Sommerhit des Jahres und zum größten Erfolg in der Karriere von Inner Circle.

Der Text...

... sorgte für Diskussionen. Angeblich wäre das Lied gewaltverherrlichend, was von der Band jedoch vehement bestritten wurde. "Ich seh' dir in deine Augen, deine großen braunen Augen. Und ich muss dir sagen: Mädchen, ich möchte dich schwitzen sehen, bis du nicht mehr schwitzen kannst."

Coverversionen...

... gibt es unter anderem von den DSDS-Gewinnern Mehrzad Marashi und Mark Medlock. Ihre Fassung landet erneut in den Top 5 der deutschen Charts.

Und heute?