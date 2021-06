1970: Der erste Tatort wird in Deutschland ausgestrahlt und "Me and Bobby McGee" gesungen von Janis Joplin wird veröffentlicht.

Kris Kristofferson zerbricht sich den Kopf. Kürzlich hat ihm Plattenfirmen-Chef Fred Foster eine Idee für einen neuen Song zugeflüstert. Doch Kris tut sich schwer, rein gar nichts will ihm dazu einfallen. Um umherziehende Leute soll es in dem Song gehen. Einen Songtitel hat er auch schon parat: "Me and Bobby McGee" - inspiriert von der Sekretärin Barbara McKee, die wohl nachhaltigen Eindruck bei Foster hinterlassen haben muss. So ein bisschen hat er aber auch Kristoffersons frühere Freundin im Kopf: Janis Joplin ist mittlerweile ein bekannter Superstar, doch früher war sie auch total rastlos und ständig unterwegs. Janis Joplin Ende der 1960er-Jahre: Die Rock- und Blues-Sängerin starb im Jahr 1970 in Los Angeles nach einer Überdosis Heroin. Bildrechte: IMAGO