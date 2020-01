Mehr Multi-Kulti geht kaum: Jeanette Dimech hat einen französischen Namen, ihre Eltern sind aber Spanier. Geboren wurde sie in England, die Teenagerjahre verbrachte sie in Kalifornien. Und nun lebt sie schon seit einiger Zeit in Wien und ist mit einem Ungarn verheiratet.

Der Text …

… ist melancholisch und handelt von der verlorenen Liebe. "Heute scheint die Sonne in mein Fenster und das Herz wird traurig beim Betrachten der Stadt, weil du fort gehst."

Coverversionen …

… gibt es unter anderen von den britischen Schauspielerinnen Patsy Kensit und Liz Hurley. Deutsche Fassungen existieren von Sabrina und der Band "Erdmöbel".

Und heute?