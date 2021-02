Bildrechte: MDR/Werner G. Langenfelder

Auch in Sachen Karriere hat sich viel getan. Allen und Graham gründeten die Popband The Hollies und wurden im Fahrtwind der Beatles Weltstars. Doch auch in den besten Freundschaften gibt's mal Streit. Graham will musikalisch eine andere Richtung einschlagen. Außerdem kommt er mit dem Starrummel nicht zurecht. Er überlegt ob er die Band verlässt. Doch immer noch gibt's die Momente in denen die alte Harmonie aufblitzt. Zum Beispiel als sie gemeinsam einen Song über ihre Ehefrauen schreiben. Aus dem Vornamen von Allens Frau und dem Mädchennamen von Grahams Liebling kreieren sie eine luftige Popnummer, tatsächlich wird "Jennifer Eccles" ein Megahit. Wenig später macht Graham jedoch Ernst, steigt aus und gründet die Supergruppe "Crosby, Stills, Nash & Young". Freunde sind Allen Clarke und Graham Nash aber noch heute.