John Fred ist völlig von den Socken. Gerade eben hat der notorisch erfolglose Band-Leader zum ersten Mal den Beatles-Song "Lucy in the Sky with Diamonds" im Radio gehört. Die psychedelisch angehauchte Nummer begeistert den Amerikaner derart, dass er spontan beschließt, seine ganz eigene Version des Songs zu verfassen.

Der Text...

... ist sehr skurril und handelt von einem Mädchen, das mit seinem Modefimmel alle verrückt macht. "Die verkleidete Judy, ja das bist du. Mit Limonadenkuchen und deinem brandneuem Auto kommst du heut' Nacht zu mir."

In den Charts...

... landet "Judy in Disguise" auf Platz eins in Deutschland. Auch in den USA und in der Schweiz erreicht der Song die Spitzenposition.

Und heute?