1978: Reinhold Messner besteigt als erster Menschen den Mount Everest ohne Sauerstoffgerät - und Karat veröffentlicht "Über sieben Brücken musst du gehn".

Heute singt Claudius (zweiter von links), der Sohn Herbert Dreilichs, in der Band. Bildrechte: MDR/Werner G. Lengenfelder Zwei Wochen lang starrt Karat-Komponist Ed Swillms auf einen fertigen Songtext. Doch ihm will einfach keine Melodie dazu einfallen. "Über sieben Brücken musst du gehn" erzählt von der unglücklichen Beziehung zwischen einem Polen und einer Deutschen. Die Geschichte von Helmut Richter ist gerade verfilmt worden, und Karat sollen das Titellied zum Film einspielen.



Doch Swillms' Schreibblockade führt beinahe zum Scheitern des Projekts. Dann mit einem Mal sprudelt es aus ihm heraus. In kürzester Zeit schreibt er den Song fertig. Allerdings sind damit noch nicht alle Probleme aus der Welt. Auch die Aufnahme wird zur Tortur. Der Song wird nicht in einem gemütlichen Tonstudio, sondern morgens um 8 Uhr in einem kalten Übertragungswagen des DDR-Rundfunks aufgenommen. Trotz der widrigen Umstände treffen Karat genau den Nerv ihrer Fans. Der Film wird ein Erfolg - und der Song einer der größten Ostrock-Hits.

In den Charts ...

... landet "Über sieben Brücken musst du gehn" in beiden deutschen Staaten in den Top 20. In der DDR-Jahreshitparade auf Platz zwei und in den Charts der Bundesrepublik auf Platz 15.

Cover-Version ...

... gibt es eine, die große Berühmtheit erlangt. In der Version von Peter Maffay wird der Song in der Bundesrepublik extrem populär und erreicht in den dortigen Charts Platz vier.

Und heute?