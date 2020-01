Allerdings stand Carter nie selbst im Rampenlicht - dafür war er ganz einfach immer zu schüchtern! Auch sein neustes Werk, das er gemeinsam mit seiner Frau Gilian Shakespeare geschrieben hat, sollen andere Protagonisten präsentieren. Schnell wird das Bandprojekt "Kincade" aus der Taufe gehoben und der bärtige Sänger John Knowles als Aushängeschild engagiert. Kurz vor der Veröffentlichung sagt dieser erst ab, um dann doch sein OK zu geben. Die Verwirrung ist perfekt, als auch noch eine zwischenzeitlich engagierte Studiomusikertruppe unter dem Namen "Kincade" auftritt. Am Ende jedoch können alle mit dem Novum ganz gut leben, dass gleich zwei Formationen mit demselben Titel in den verschiedensten Fernsehshows auftreten,. "Dreams are ten a penny" wird trotz aller Verwirrung ein Riesenhit - und der größte Erfolg für "Kincade".