Als die französischen Produzenten Jean Karakos und Olivier Lorsac ihren ersehnten Urlaub in Brasilien starten, wollen sie nichts als Ruhe. Doch die geplante Auszeit von der Musik entpuppt sich als Trugschluss. In einem Lokal in Porto Seguro erwacht in ihnen plötzlich der Entdecker-Instinkt. Der ihnen unbekannte Tanzstil Lambada, nebst musikalischer Begleitung, begeistert sie dermaßen, dass sie sich entschließen, diesen nach Europa zu importieren. Schnell gründen die beiden die Band Kaoma - und tatsächlich wird der eigens produzierte Song "Lambada" zum überall präsenten Sommerhit.