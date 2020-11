1991: Der Ötzi wird in den Südtiroler Alpen gefunden und Tom Petty and the Heartbreakers bringen "Learning to fly" heraus.

Es ist ein absolutes Dream-Team, das Tom Petty in den letzten Jahren um sich schart. Gemeinsam mit George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison und Jeff Lynne gründet er die wohl prominenteste Super-Gruppe der Pop-Geschichte - die Travelling Wilburys. Zwei erfolgreiche Alben haben die millionenschweren Stars bereits veröffentlicht. Doch Tom Petty fühlt sich durch die Superband nicht ausgelastet. Nebenbei startet er eine Schauspielkarriere - ist regelmäßig in der Sitcom "It's Garry Shandling's Show" zu sehen. Und ein neues Album mit seiner Stammband - den Heartbreakers - nimmt er auch noch auf.



Allerdings muss er dabei nicht auf seine Superstar-Freunde verzichten. Alle Wilburys wirken an der Scheibe mit, besonders Ex-ELO Chef Jeff Lynne - er produziert die Platte. Gemeinsam schreiben sie auch einen Song, der von Presse und Fans höchst unterschiedlich interpretiert wird. Für die Einen handelt die Nummer vom Auf und Ab im Popbusiness, andere vermuten einen Drogenrausch als Hintergrund. Doch Petty klärt später auf: In dem Titel geht's schlicht um seinen persönlichen Traum vom Fliegen. "Learning to fly" wird ein Riesenerfolg und einer der bekanntesten Hits seiner Karriere.