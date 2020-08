Kool and the Gang stehen mit dem Rücken zur Wand. Galten sie Anfang der 1970er noch als großer Geheimtipp des amerikanischen Soulfunk. So sieht es nun eher düster aus für die Jungs um Bassist Robert "Kool" Bell. Die Disco-Ära hat ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, Kool and the Gang verkaufen einfach kein Platten mehr. Die sechs Musiker sind sich einig, starten sie nicht schleunigst einen musikalischen Kurswechsel so können sie bald ihre Instrumente an den berühmten Nagel hängen.