Rob Fisher und Simon Climie langweilen sich zu Tode. Die beiden Studiomusiker wurden für eine Session mit der New Wave-Band "Scritty Politti" gebucht. Doch wie so häufig passiert erst mal gar nichts. Genervt gehen sie in die Kantine der legendären Abbey-Road-Studios und quatschen ein bisschen. Schließlich kennen sie sich kaum, beide arbeiten das erste Mal an einem gemeinsamen Projekt.