Madonna spaltet die Gemüter. Die Einen sehen in der Amerikanerin die neue Disko-Queen und Stilikone. Die Anderen bezeichnen sie als "Minnie Mouse auf Helium" oder wie das britische Time Magazine als Mischung aus Heidi auf der Alm und Margaret Thatcher. Fest steht jedoch: Sie ist überall präsent.



Madonna hat mit ihrer Debütsingle "Everybody" mächtig Eindruck hinterlassen, dementsprechend fieberhaft werkelt sie auch an ihrem ersten kompletten Album. Doch nach den ersten Tagen im Studio ist die Ernüchterung groß - sie bekommt einfach nicht genügend Songs zusammen. Gemeinsam mit Freund und Co-Produzent DJ Jellybean Benitez geht sie also in den Clubs in Los Angeles auf die Suche - und wird bei der unbekannten Band "Pure Energy" fündig. Deren Song "Holiday" ist ganz nach ihrem Geschmack. Versprüht er doch jede Menge Energie - und hat auch noch eine unfassbar eingängige Melodielinie.



Als Madonna den Titel als neue Single veröffentlicht scheint ihre Karriere endgültig zu explodieren. "Holiday" wird ihr erster weltweiter Top-10-Erfolg - trotz kritischer Stimmen ist ihr Aufstieg zum Superstar und Massenidol nicht mehr aufzuhalten.

"Holiday" ist Madonnas erster weltweiter Top-10-Erfolg. Bildrechte: Universal Music