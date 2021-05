Madonna Louise Ciccone hat große Pläne. Die feurige Amerikanerin mit italienischen Wurzeln will die Popwelt erobern und zum großen Star aufsteigen. Doch der Weg zum Ruhm ist äußerst steinig. Um sich über Wasser zu halten, jobbt sie anfangs als Kellnerin, verkauft Donuts, macht schlüpfrige Fotoaufnahmen oder spielt Schlagzeug in einer Punkband.

Bildrechte: IMAGO

Doch Madonna ist hartnäckig, verfolgt energisch ihre Träume, feiert erste Erfolge als Tänzerin, veröffentlicht später sogar ein Popalbum und landet mit "Holiday" einen veritablen Hit. Um nun den nächsten, entscheidenden Karriereschritt gehen zu können, muss Madonna noch an ihrem Image werkeln. Sie will auffallen um jeden Preis, mit Gegensätzen spielen, einerseits sexuell offensiv, doch andererseits fast wie eine Heilige auftreten. Passend dazu ihre neue Single "Like a virgin" - "Wie eine Jungfrau".