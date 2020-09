Manfred Mann ist frustriert und will eigentlich schon die Musik aufgeben, wagt aber nach reiflicher Überlegung doch einen Neuanfang. Um auf Nummer sicher zu gehen, beschließt die neuformierte Band jedoch vorerst auf Songs von renommierten anderen Komponisten zurückzugreifen. Mit "Ha Ha said the clown" von Tony Hazzard landen sie in den Top 10. Und auch mit einigen Coversongs von Bob Dylan sind Manfred Mann und Band erfolgreich. 1968 können sie mit einer weiteren Dylan-Nummer dann den großen Wurf landen.



Von ihrer Version von "Mighty Quinn" ist selbst der sonst so introvertierte Komponist hellauf begeistert. Der Song wird ein Riesenhit und sichert Manfred Manns Rückkehr an die Chartspitzen.