Rick Derringer träumt vom großen Ruhm. Gerade mal 16 Jahre ist der Gitarrist alt und schon hat er sich mit seiner Band "Rick and the Raiders" eine ordentliche Fanbasis erspielt. Die Teenager sind derart beliebt, dass sie in ihrer Heimat Dayton/Ohio als Vorband der angesagten "Strangeloves" spielen dürfen.

Die haben mit "I want candy" einen veritablen Charthit am Start und sorgen bei ihrem Auftritt für ohrenbetäubende Kreisch-Attacken bei den Mädels. Doch die alten Hasen sind eher von der Teenagerband, insbesondere von Ricks Gitarrenkünsten fasziniert. Gitarrist Rick Derringer hat mit seiner Band und dem Song "Hang on sloopy" seinen Durchbruch gefeiert. Bildrechte: imago/Andreas Weihs

Spontan bieten sie an, dass die Raiders bei ihrem Produzenten Bert Berns in New York Plattenaufnahmen machen könnten. Auch einen Song hätten sie für die Jungs parat. Das Problem, Rick und Co. sind noch unglaublich jung, also müssen deren Eltern die weite Reise mit antreten.

Aber der Aufwand lohnt sich. Auf eine fast fertige Aufnahme der "Strangeloves" steuern sie nur noch Ricks Gitarre und den Gesang bei - und der Rest ist Geschichte. Mit neuem Namen "The McCoys" stürmen die Jungs die Hitparaden. "Hang on sloopy" wird ein Riesenhit und Rick Derringers großer Traum geht tatsächlich schneller als gedacht in Erfüllung.

Der Text …

… ist inspiriert von der legendären Jazzsängerin Dorothy Sloop und ihrem Bühnennamen Sloopy. Er handelt von einem Mädchen, das in einem ärmlichen Stadtviertel wohnt und dort häufig angefeindet wird.

Coverversionen …

… gibt es unter anderem vom Ramsey Lewis Trio, den Supremes und der Kölsch-Rock-Band BAP.

Und heute?