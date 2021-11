1987: Erich Honecker besucht als erster DDR-Staatschef die Bundesrepublik Deutschland - und Michael Jackson bringt "I just can't stop loving you" heraus.

Michael Jackson ist derzeit das Maß aller Dinge, nicht umsonst wurde er von Musikbranche und Medien zum inoffiziellen "King of Pop" gekrönt. Sein letztes Album "Thriller" sprengte alle Verkaufsrekorde, die Singles "Billy Jean" und "Beat it" führten weltweit die Charts an. Und die später von ihm verfasste Charity-Single "We are the world" spülte mehr als 50 Millionen Dollar in die Kassen der Afrika-Hilfe.

" I just can’t stop loving you " wird ein weiterer Welthit für Michael Jackson. Bildrechte: imago/LFI Doch Michael sieht sich noch längst nicht auf dem Karriere-Gipfel. Das nächste Studioalbum soll noch einen drauf setzen, deshalb überlässt der Superstar auch nichts dem Zufall. Er schreibt im Vorfeld sage und schreibe 60 Songs für die Scheibe, plant spektakuläre Duette, nimmt sich Monate Zeit für die Produktion. Die erste Single soll eine ruhige Ballade werden, als Duettpartnerin fragt Jackson erst Barbra Streisand, dann Whitney Houston, Aretha Franklin und angeblich auch Abbas Agnetha an. Doch alle sagen ab. Am Ende entscheiden sich Michael und Produzent Quincy Jones für die bisher unbekannte Studiosängerin und Songschreiberin Siedah Garrett. Sie laden die noch ahnungslose Musikerin ein und eröffnen ihr erst im Aufnahmeraum, dass sie gemeinsam mit dem King of Pop singen soll. Und tatsächlich wird dieses emotionale Überraschungsduett ein weiterer Riesenerfolg für Michael Jackson. "I just can't stop loving you" wird ein Welthit und das darauf folgende Studioalbum "Bad" festigt seinen Status als Megastar.

Der Text...

... erzählt eine innige Liebesgeschichte: "Ich kann einfach nicht aufhören, dich zu lieben und wenn ich aufhöre, dann sag' mir, was ich tun soll."

Coverversionen...

... gibt es unter anderem von Joanna Zimmer und Richard Clayderman.

Und heute?