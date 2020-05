Von wegen modern - in der neuen Single "9 to 5" besingt Sheena eine Hausfrau, die jeden Abend auf ihren Ehemann wartet, der nach einem Acht-Stunden-Bürotag nach Hause kommt. Und diesmal scheint der Plan aufzugehen. In England wird der Titel ein Riesenhit. Als die Nummer auch in den USA zünden soll, folgt der Schock. Dort ist bereits ein Songs namens "9 to 5" an der Chart-Spitze. Countrystar Dolly Parton hatte für ihr Schauspieldebüt eine ähnliche Songidee. Kurzerhand ändert Sheena ihren Titel in "Morning train" und feiert doch noch den Triumph. Sheena Easton landet auch auf Platz eins in den US-Charts, der größte Erfolg ihrer Popkarriere.