Smokey Robinson ist beim Label Motown der Mann für alle Fälle. Künstlerisch ist er längst über alle Zweifel erhaben. Waren es doch vor allem seine Hits, die das Label extrem populär machten. Mittlerweile hat er sogar geschäftlich den Hut auf. Boss Berry Gordy hat Smokey kürzlich zum Vize-Präsidenten von Motown Records ernannt. Vor Arbeit kann er sich nun kaum noch retten, daher wird jede Gelegenheit genutzt, sich um die Künstler des Labels zu kümmern. Derzeit ist er mit seiner Band The Miracles und den Temptations auf Tour. Heute Abend ist im Apollo Theater in New York Showtime. Doch bis zum Auftritt ist noch Zeit, also setzt sich Smokey ans Klavier und schreibt für die Temptations noch einen Song. Er entwirft eine romantische Liebesgeschichte, denkt dabei an seine Frau Claudette. Allerdings hat er nicht die Stimme des regulären Temptations-Frontmanns Eddie Kendricks im Ohr. Seiner Meinung nach soll Backgroundsänger David Rufffin die Nummer präsentieren, da dieser eine weichere Bariton-Stimme hat. Der ist eher schüchtern, muss zu seinem Glück überredet werden. Doch das Ergebnis überzeugt alle. "My girl" wird ein Riesenerfolg, der erste Nummer-Eins-Hit für die Temptations.